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Gaziantep Basketbol evinde kazandı
21 Ocak 2017 , 19:58
Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 62-61 yendi.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmer Ersan Ergüler, Semih Vural
Gaziantep Basketbol: Rautins 21, Emre Özkanlı, Altan Erol 2, Alper Özcan, Denmon 18, Ruzic 2, Berke Sungur, Balazic 9, Cherry 2, Haislip, Erden Eryüz, Jefferson 8
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu 1, Metecan Birsen 8, Nikolov, Calloway 13, Ayberk Olmaz, Uğur Dokuyan 1, Mert Çevik, Damir Markota 9, Klobucar 15, Varnado 8, Cauley 6
1. Periyot: 17-13
Devre: 34-26
3. Periyot: 43-43
5 faulle çıkanlar: 34,23 Altan Erol (Gaziantbep Basketbol)
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