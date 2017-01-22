Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 14. hafta tamamlandı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 4 karşılaşma ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan 3 müsabakanın sonuçları şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71

Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90

Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-64

Bellona AGÜ-Canik Belediyespor: 65-60

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 71-70