Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Odeabank'a 90-71 mağlup olan Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, maçta iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, basketbolda savunmanın önemine dikkati çekerek, "Savunmada direnç gösteremediğimiz için maçı kaybettik. Bu karşılaşmayı unutup Avrupa Kupası'nda oynayacağımız mücadeleye odaklanacağız." dedi.

Demir İnşaat Büyükçekmeceli basketbolcu Ceyhun Altay, müsabakada istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve mağlup olduklarını ifade etti.

- Galatasaray Odeabank cephesi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, hızlı hücumlarda etkili olarak maçı rahat kazandıklarını dile getirdi.

Ataman, maça baskı yaparak başladıklarını anlatarak, "Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile maça baskılı başladık. Demir İnşaat Büyükçekmece'yi karşılaşmanın başında düzen dışına çıkarmayı başardık. Hızlı hücumlarda etkili olduk ve maçı kazandık. Üstünlüğü ele aldıktan sonra daha rahat oynadık. Bir ara kriz yaşadık, gevşeme oldu. Stipanovic'i savunmakta sıkıntı yaşadık ancak bunun dışında maçta ciddi bir üstünlüğümüz vardı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Sinan Güler ise karşılaşmaya iyi konsantre olduklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.