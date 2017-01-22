- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Blatt: "Neredeyse maçı kaybediyorduk"
22 Ocak 2017 , 23:27
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Best Balıkesir'i ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutladı.
İyi bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Blatt, "Hakan Demir bu takımda iyi işler yapıyor. Bu şekilde oynamaya devam ederlerse çok maç kazanacaklarını düşünüyorum. İyi hücum ettik ama savunmada iyi değildik. Neredeyse maçı kaybediyorduk. Nichols ve Ofoegbu'nun performansı çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil-siyahlı basketbolcu Luke Harangody ise aldıkları galibiyette takım arkadaşları Scottie Wilbekin ve Ante Zizic'in performanslarının önemli rol oynadığını ifade etti
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar