Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Best Balıkesir'i ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutladı.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Blatt, "Hakan Demir bu takımda iyi işler yapıyor. Bu şekilde oynamaya devam ederlerse çok maç kazanacaklarını düşünüyorum. İyi hücum ettik ama savunmada iyi değildik. Neredeyse maçı kaybediyorduk. Nichols ve Ofoegbu'nun performansı çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-siyahlı basketbolcu Luke Harangody ise aldıkları galibiyette takım arkadaşları Scottie Wilbekin ve Ante Zizic'in performanslarının önemli rol oynadığını ifade etti