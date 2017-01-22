Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, bu sezonki en iyi maçı oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Bu sezon oynadığımız en iyi maç diyebilirim. Beşiktaş Sompo Japan gibi bu sezon çok iyi oynayan bir takıma karşı kazanmak her zaman mutlu edicidir." dedi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen deneyimli antrenör, "İkinci çeyrekte çok iyi oynadık. Rakibimiz de iyi oynadı. THY Avrupa Ligi'nde kaybettiğimiz son iki karşılaşmada maçların sonunu oynayamamıştık. Bu sefer maçın sonunu iyi oynadık ve kazanmanın yolunu bulduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın skorer isimlerinden Cedi Osman ise yaptığı değerlendirmede, "Gerçekten zor bir karşılaşma oldu. Zor bir atmosferde bizim için önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı birinci bitirdik. Beşiktaş'ın kendi evinde ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Bugün hücumda çok iyi performans sergiledik ama savunmada aksamalar oldu ve rakibimizin kolay sayı atmasına izin verdik. Bu galibiyet büyük moral oldu." diye konuştu.