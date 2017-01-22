Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 86-85 mağlup olan Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demir, rakipleri karşısında galibiyeti son topta kaçırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son topu olumlu kullansak önemli bir galibiyet alabilirdik. Muratbey Uşak maçı ile bu karşılaşmayı son topta kaybettik. Galibiyete ihtiyacımız var. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonra mücadelemize devam edeceğiz."

Best Balıkesirli basketbolcu Austin Nichols ise iki takım için de zor bir maç olduğunu aktardı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takıma karşı oynadıklarını anımsatan Nichols, "Bu tarz takımlara karşı çok fazla basit hata yapamazsınız. Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanacak duruma geldik. Şanssız bir şekilde bir pozisyonla kaybettik. Bizim için bu mağlubiyetin pozitif yanları olmalı. İlk devrenin son maçıydı. Mücadele etmemiz gereken çok maç var. Kazanmanın yolunu takım oyunu oynayarak bulacağız." diye konuştu.