Galatasaray nihayet kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 71-90 galip ayrılarak BSL’de dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Galatasaray Odeabank karşılaşmaya Sinan Güler – Göksenin Köksal – Vladimir Micov – Ege Arar – Alex Tyus beşiyle başlarken Demir İnşaat Büyükçekmece ise Jerry Johnson – Kenny Hayes – Osiris Eldridge – Angelo Caloiaro – Andrija Stipanovic beşiyle parkedeydi.

Galatasaray Odeabank, Sinan Güler – Vladimir Micov’un arka arkaya basketleriyle maça 5-0’la başladı. Dört dakika geride kalırken hücumda istediklerini yapabilen Sarı-Kırmızılılar 4-11 önde olan taraftı. Sinan Güler, takımımızın 11 sayısının 7’sini attı. İlk çeyreğin bitimine 03:49 kala televizyon molasına 8-15 Sarı-Kırmızılı ekip önde girdi. Moladan Sinan Güler ve Bruno Fitipaldo’nun sayılarıyla dönen Sarı-Kırmızılılar bitime iki dakika kala farkı 10’a çıkardı (10-20). Kalan sürede karşılıklı basketler geldi ve ilk çeyrek 14-22 Galatasaray Odeabank’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrek düşük tempoyla başladı. Dört dakika geride kalırken Ergin Ataman’ın öğrencilerinin skorda 23-30 üstünlüğü vardı. Osiris Eldridge’in üç sayılık basketine cevap Sinan Güler’den yine üç sayılık basketle geldi. Galatasaray Odebank’ın hücumlarına çözüm üretemeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, çeyreğin bitimine üç dakika kala molasına başvurdu (29-38). Moladan etkili dönen Sarı-Kırmızılılar iki sayılık basketlerde yüzdeli oynayarak farkı arttırdı ve soyunma odasına 32-46 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Blake Schilb – Sinan Güler ikilisinin sayılarıyla giren Galatasaray Odeabank bir buçuk dakikada 17 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı (34-51). Bu bölümde bir üçlük de Blake Scihlb’den gelince rakibimizin Başantrenörü Özhan Çıvgın molasına başvurdu (34-54). Moladan 11-2’lik seriyle dönen Demir İnşaat Büyükçekmece takımımıza molayı aldırdı (45-56). Moladan karşılıklı basketlerle dönülürken iki ekip de oyun temposunu arttırdı. Büyükçekmece bu bölümde hızlı hücumlarla sayı bulmayı başardı. Son iki dakikaya 52-66 Galatasaray Odeabank önde girdi. Son bölümlerde Göksenin Köksal hücumda sorumluluk alarak üst üste 7 sayı kaydetti ve soyunma odasına Galatasaray Odeabank 52-73 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Galatasaray Odeabank harika giriş yaparak farkı 20 sayı civarında tutmayı başardı. Sinan Güler’in 3/8 ikilik, 6/10 üçlük, 2/3 serbest atış isabetiyle 26. sayısına ulaştığı bu çeyrekte bitime üç dakika kala skor 69-88’e geldi. Kalan sürede de Diebler ön plana çıkarak farkı korumayı başardı. Son bölümlerde üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Galatasaray Odeabank mücadeleden 71-90 galip ayrıldı.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 14-22

2. Çeyrek: 18-24 (32-46)

3. Çeyrek: 20-27 (52-73)

4. Çeyrek: 19-17 (71-90)