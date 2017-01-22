Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes'in enerjisiyle baş edemediklerini belirtti.

Anadolu Efes'in ligin ve Avrupa'nın en atletik ve enerjik takımı olduğunu savunan Sarıca, "Atletizm konusunda istediğimizi alamadık. Onlara göre küçük kalan bir takımız. Maçın önemli yerlerinde top kaybı yaptık. İkinci yarıda ribauntları toparladık ama enerji kısmını çözemedik. İkinci atışlarda sayı verdik ve rakibimiz iyi bir atış yüzdesiyle maçı kazandı." diye konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan'ın sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Sarıca, "İlk yarıyı hedeflediğimizin ötesinde bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'nde oynayan rakiplerimize yenildik ama aradaki kapasite farkı da bir gerçek." yorumunu yaptı.

Cedi Osman ve Maxim'in performanslarının milli takım için umut verici olduğunun altını çizen Ufuk Sarıca, maç içinde yaptığı hatalarla dikkati çeken Thompson ile ilgili olarak, "Sınırsız bütçemiz yok. Ligde oyuncu değiştirmeyen bir iki takımdan biriyiz. Gelişimimiz gayet başarılı. Thompson'ı hatalarıdan arındırmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan'ın başarılı oyuncularından Michael Roll ise mücadele ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Anadolu Efes sert bir takım. Yüksek tempolu oynadılar ve tempoyu sürekli arttırdılar. Bu sertliğe cevap veremedik. Basit top kayıpları yaptık ve hızlı hücumlar yedik. Bu yüzden maçın içine giremedik. Daha iyi oynamalıydık ama yapamadık."