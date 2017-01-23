"Ataman'dan hiç saygı görmedim"

Galatasaray Odeabank formasıyla çıktığı 13 maçın ardından Kızılyıldız’ın yolunu tutan ABD’li basketbolcu Deon Thompson, sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman’ın oyuncularla iyi bir ilişkisi olmadığını savundu.

Trend Basket'in aktardığına göre; FCN Blog’a verdiği röportajda süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediğini belirten Thompson, şunları söyledi: “Biraz şanssız bir dönem geçirdim. Sezon başında beklentiler büyüktü. Her pozisyonda farklı alternatiflerimiz vardı. Ancak bu kadar potansiyelli bir kadroda bazı oyuncular süre alamıyor ve dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Bu nedenden ötürü de ben şanssız bir dönem geçirdim. Saha içinde çok kalamadım ve az süreler aldım. Koçun sistemine uyan bir oyuncu değildim.”

‘Daha iyi biri olduğunu düşünmüştüm’

ABD’li basketbolcu, şöyle devam etti: “Ergin Ataman ile ilişkimiz çok farklıydı. Koçun oyuncularıyla pek de iyi bir ilişkisi yok. Negatif bir yorumda bulunmak istemiyorum ancak daha iyi biri olduğunu düşünmüştüm. Kendisinden hiç saygı görmesem de ona saygı duymaya devam edeceğim. Takımdan çok fazla süre alamadığım için ayrıldım. Hem benim için hem de kulüp için en iyisi sanırım buydu. Galatasaray’a geldiğim için hiç pişman olmadım.”