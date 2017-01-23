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Beşiktaş'tan hakem isyanı!
23 Ocak 2017 , 00:32
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Beşiktaş Sompo Japan
Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı son iki maçta hakem hatalarına maruz kaldığını savunarak, tepki gösterdi.
Kumuşoğlu, siyah-beyazlı takımın, Anadolu Efes'e 93-83 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, hakemler hakkında fazla konuşmak isteyen bir camia olmadıklarını belirterek, "Son iki haftada inanılmaz hatalar yapıldı. Ligde üst sıralar bu hatalar nedeniyle baya karıştı. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes maçında hakemler hakkında hiç iyi yorumlar yapamayacağım." ifadelerini kullandı.
Kendi seyircileri önünde kötü muameleye maruz kaldıklarını ileri süren Kumuşoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle Fenerbahçe maçında son saniyede verilmeyen faul, arkasından bu maçta akıl almaz hakem hataları... Deyim yerindeyse oyuncularımızı neredeyse dövdüler ve hakemlerimiz buna seyirci kaldı. Kendi sahamızda bu kadar kötü bir muameleye maruz kalacağımızı tahmin etmezdim. Çok üzüldük. İnşallah bu hatalar bir daha tekrarlanmaz. Yine de takımımıza gösterdiği mücadeleden ötürü çok teşekkür ediyorum."
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Beşiktaş Sompo Japan
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