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Ekpe hatayı affetmedi!
23 Ocak 2017 , 16:09
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Fenerbahçe
-AJANSSPOR
Basketbol haber sitesi Sportando Twitter'dan, Ekpe Udoh'un Euroleague'de Fenerbahçe'nin Unics Kazan'a karşı oynayacağı maçta baldır sakatlığından dolayı oynayamayacağını duyurdu.
Ancak Tweet'te Ekpe Udoh'un ismini "Ekpeh Udoh" şeklinde yazan Sportando'ya, ünlü basketbolcudan cevap geldi. Oyuncu, Sportando'ya "Ekpe" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine de Sportando da Udoh'a, "Özür dileriz:)" şeklinde cevap verdi.
İşte o diyalog:
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Fenerbahçe
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