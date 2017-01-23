Fenerbahçe ilk yarıyı lider tamamladı



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 yenerek 13. galibiyetini elde etti ve puanını 28'e çıkararak averajla liderlik koltuğunda oturdu.

Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a konuk oldu. Karşılaşmadan 93-83'lük skorla galip ayrılan Anadolu Efes, 28 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Bu takımları 26'şar puanla Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Darüşşüfaka Doğuş takip etti.

Ligde normal sezonun ikinci yarısı, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 80-86

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 89-76

Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105 (Uzatmada)

Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71

Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90

Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86

Puan durumu

1 FENERBAHÇE 15 13 2 1241 1093 28

2 ANADOLU EFES 15 13 2 1296 1108 28

3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 15 11 4 1224 1099 26

4 BANVİT 15 11 4 1251 1155 26

5 DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 15 11 4 1240 1073 26

6 PINAR KARŞIYAKA 15 9 6 1150 1144 24

7 GALATASARAY ODEABANK 15 9 6 1191 1162 24

8 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 15 7 8 1175 1187 22

9 GAZİANTEP BASKETBOL 15 6 9 1138 1154 21

10 TOFAŞ 15 6 9 1247 1203 21

11 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 15 6 9 1156 1228 21

12 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 15 6 9 1128 1224 21

13 MURATBEY UŞAK 15 5 10 1176 1252 20

14 TRABZONSPOR MEDICAL PARK 15 5 10 1202 1263 20

15 BEST BALIKESİR 15 2 13 1144 1263 17

16 HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER 15 0 15 1043 1394 15

16. hafta Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın programı şöyle:

28 Ocak Cumartesi:

15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor

18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece

29 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak

16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank

19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka

30 Ocak Pazartesi:

19.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş

20.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor