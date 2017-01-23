Russ Smith eski takımına döndü!

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Sezon başı Galatasaray Odeabank'ın büyük umutlarla transfer ettiği, en yüksek maaşı verdiği ancak bekleneni veremediğinden dolayı bir süre önce takımdan gönderilen Russ Smith, Galatasaray Odeabank'a geldiği takım olan D-League ekibi Delaware 87ers ile yeniden anlaşma sağladı.

NBA'in geliştirme ligi olarak adlandırılan D-League'de mücadele eden 87ers, NBA takımı Philadelphia 76ers'ın alt takımı olarak biliniyor.

2014 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 47. sıradan seçilen Russ Smith aynı zamanda, D-League tarihinde bir maçta attığı 65 sayı ile bir maçta atılan en çok sayı rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray Odeabank kariyerinde, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de toplam 9 maça çıkan Smith, 6.6 sayı ortalaması tutturmuştu.