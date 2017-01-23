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Russ Smith eski takımına döndü!
23 Ocak 2017 , 17:06
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
-AJANSSPOR
Sezon başı Galatasaray Odeabank'ın büyük umutlarla transfer ettiği, en yüksek maaşı verdiği ancak bekleneni veremediğinden dolayı bir süre önce takımdan gönderilen Russ Smith, Galatasaray Odeabank'a geldiği takım olan D-League ekibi Delaware 87ers ile yeniden anlaşma sağladı.
NBA'in geliştirme ligi olarak adlandırılan D-League'de mücadele eden 87ers, NBA takımı Philadelphia 76ers'ın alt takımı olarak biliniyor.
2014 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 47. sıradan seçilen Russ Smith aynı zamanda, D-League tarihinde bir maçta attığı 65 sayı ile bir maçta atılan en çok sayı rekorunu elinde bulunduruyor.
Galatasaray Odeabank kariyerinde, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de toplam 9 maça çıkan Smith, 6.6 sayı ortalaması tutturmuştu.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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