Süper Lig'de kupaya katılacak takımlar belli oldu!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun normal sezon etabında ilk devre maçları tamamlandı. 15. hafta sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan kulüpler, Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçları, bugün itibarıyla tamamlandı. Böylece BSL'de 2016-2017 sezonunun normal sezon etabının ilk devresi sona ermiş oldu. Buna göre BSL'de ilk 15 haftayı ilk 8'de bitiren sekiz kulüp, 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Kupası'na katılım hakkı elde etti.



Fenerbahçe, ilk 15 haftada aldığı 13 galibiyetle devreyi lider tamamlarken, zirve takipçisi Anadolu Efes, son şampiyonu aynı galibiyet sayısına rağmen averaj farkıyla ikinci sırada takip etti. BSL'nin son iki finalistiyle birlikte Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, Türkiye Kupası'nda boy gösterecek.



Türkiye Kupası'nın kura çekilişi 31 Ocak tarihinde yapılacak. Eleme usulüyle oynanacak müsabakaların ilki, 15 Şubat Çarşamba günü oynanırken, final müsabakası da 19 Şubat günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek. Geçen yıl Bursa'da 31'inci kez gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, finalde Darüşşafaka Doğuş'u yenerek kupayı müzesine götürmüştü.