''Avrupa basketbolunu NBA'e tercih ederim''

DAHA nce planladm ama eitli sebeplerle bu hafta gerekletirebildiim David Blatt rportaj altmz ya da belli lde haz duyduumuz sansasyonel manetler iermiyor. Dorusunu sylemek gerekirse gazeteci olarak bundan hi de rahatsz deilim. Blattin antrenrlne dair hepimiz belli lde bilgi sahibiyiz. nsani ynne dair de sorup soruturup bilgi edindim tabii. Tantm andan itibaren kendisine dair hislerimin tamamn Hayranlk olarak zetleyebilirim.



Yapc ve ilgili



SON derece yapc, etrafnda olan biten her eyle yakndan ilgili, diyalog kurduu herkesten bir eyler renmeye ve iinden hayatna kadar bildii dorular da aktarmaya alan bir karakter gzlemledim. alma arkadalarnn ne kadar ansl olduu aikar. Ama sayfamzda yer verebildiimiz kadaryla anlattklarndan bana gre herkesin karaca ok nemli notlar var:



NBA ve Avrupa basketbolu birbirinden ok farkl. Her iki tarafta da ok yksek kalite var. TV karsnda bir izleyici olarak hangisini izlemeyi tercih ettiimi sylemem gerekirse buna kesinlikle Avrupa basketbolu derim. nk oyun daha hzl, daha ksa ve her dakikas gerekten ok nemli. Hem de sezon boyunca.



AMA unu da eklemeliyim; NBA ok nemli oyuncular iinde barndryor. Heyecan verici ve ilgi ekici bir organizasyon. Bu nedenle biri dierinden iyi diyemem, nk birbirinden ok farkl iki oyun.



'Bulunduumuz noktadan memnunum'



HEM Trkiye Ligi hem de Euroleague, Avrupann en iyi ve sert ligleri. Youn bir programn iindeyiz. Sonuta yalnz deiliz. st dzey liglerde st dzey oyuncu ve antrenrlere sahip takmlara kar mcadele veriyoruz. Bulunduumuz noktay gelitireceimiz phesiz ama bulunduumuz noktadan memnunum.



Rekabet antrenrler deil takmlar arasnda



BEN rekabetin antrenrler arasnda deil, takmlar arasnda olduunu dnyorum. smini saydnz ya da saymadnz tm basketbol antrenrlerine ok sayg duyuyorum. nk bu iin ne kadar zorlu olduunu biliyorum.



NBAde de Avrupada da harika antrenrler var. Hepsine saygm sonsuz. Dolaysyla dier antrenrlerle bir rekabette olduumu syleyemem.



Genler nemli iler yapacak



TRK basketbolunda gen jenerasyonlarn da nemli iler yapacan dnyorum. Gen takm antrenrlerine ve oyunculara bakyorum, ok ciddi potansiyel mevcut. rnein birlikte altm mer Uurata ve gen takm ok nemli iler yapt.



Euroleaguede nce son 8 sonra devam iin savayoruz



THY Eurolea-guede birbirinden gl 16 takm var. Bu listede bana gre final-fourda olma ihtimali olan 10 takm var. Bahse girmeyeceim nk ok zorlu bir lig serveni. F.Baheyi gl adaylardan gryorum. Herkes zorlu bir yolda. Ben olabilecek en iyi takm olmamz iin urayorum. Bizim gayemiz ncelikle olabileceimiz en iyi takm olmak. nce Son 8, sonra da devam iin savayoruz.



Oyuncularm ocuklarm gibidir



DERRICK Roseun haber vermeden maa gelmemesi ve sonrasnda ald ceza gibi bir olay bama gelse ncelikle oyuncuma iyi olup olmadn sorardm. nk oyuncularm, ocuklarm gibidir. Eer bir problem varsa benim ncelikli sorumluluum soru sormadan nce problem halletmektir. Sorularm ondan sonra sorarm. nk byle bir olay bama gelse ortada gerekten nemli bir sorun olduunu dnr ve onu halletmeyi ilk hedef edinirim.



Dakann bir paras olduum iin mutluyum



BU sezon benim iin gerekten zevkli. stanbullu olduum ve Daka Ailesinin paras olduum iin mutluyum. Elbette ok youn bir programn iindeyiz ancak kendimi olduka iyi ve heyecanl hissediyorum.



ni, klar gayet doal



BR takmn ini-klar yaamas doal. Gelitirmeye altmz takm yalnzca sonulara bakarak deerlendirmedim. Uzun vadeli baar iin, sreleri yaayarak gelimek gerektiine inanyorum. yi bir takm olmal ve uzun vadede istediiniz sonuca ulamay hedeflemelisiniz. Ben takmmn geliimden ok mutluyum. Byle devam edip daha da iyi olacamz dnyorum.

(Vatan)