''Avrupa basketbolunu NBA'e tercih ederim''

DAHA önce planladığım ama çeşitli sebeplerle bu hafta gerçekleştirebildiğim David Blatt röportajı alıştığımız ya da belli ölçüde haz duyduğumuz sansasyonel manşetler içermiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse gazeteci olarak bundan hiç de rahatsız değilim. Blatt’in antrenörlüğüne dair hepimiz belli ölçüde bilgi sahibiyiz. İnsani yönüne dair de sorup soruşturup bilgi edindim tabii. Tanıştığım andan itibaren kendisine dair hislerimin tamamını ‘Hayranlık’ olarak özetleyebilirim.



Yapıcı ve ilgili



SON derece yapıcı, etrafında olan biten her şeyle yakından ilgili, diyalog kurduğu herkesten bir şeyler öğrenmeye ve işinden hayatına kadar bildiği doğruları da aktarmaya çalışan bir karakter gözlemledim. Çalışma arkadaşlarının ne kadar şanslı olduğu aşikar. Ama sayfamızda yer verebildiğimiz kadarıyla anlattıklarından bana göre herkesin çıkaracağı çok önemli notlar var:



“NBA ve Avrupa basketbolu birbirinden çok farklı. Her iki tarafta da çok yüksek kalite var. TV karşısında bir izleyici olarak hangisini izlemeyi tercih ettiğimi söylemem gerekirse buna kesinlikle Avrupa basketbolu derim. Çünkü oyun daha hızlı, daha kısa ve her dakikası gerçekten çok önemli. Hem de sezon boyunca.



AMA şunu da eklemeliyim; NBA çok önemli oyuncuları içinde barındırıyor. Heyecan verici ve ilgi çekici bir organizasyon. Bu nedenle biri diğerinden iyi diyemem, çünkü birbirinden çok farklı iki oyun.”



'Bulunduğumuz noktadan memnunum'



“HEM Türkiye Ligi hem de Euroleague, Avrupa’nın en iyi ve sert ligleri. Yoğun bir programın içindeyiz. Sonuçta yalnız değiliz. Üst düzey liglerde üst düzey oyuncu ve antrenörlere sahip takımlara karşı mücadele veriyoruz. Bulunduğumuz noktayı geliştireceğimiz şüphesiz ama bulunduğumuz noktadan memnunum.”



‘Rekabet antrenörler değil takımlar arasında’



“BEN rekabetin antrenörler arasında değil, takımlar arasında olduğunu düşünüyorum. İsmini saydığınız ya da saymadığınız tüm basketbol antrenörlerine çok saygı duyuyorum. Çünkü bu işin ne kadar zorlu olduğunu biliyorum.



NBA’de de Avrupa’da da harika antrenörler var. Hepsine saygım sonsuz. Dolayısıyla diğer antrenörlerle bir rekabette olduğumu söyleyemem.”



‘Gençler önemli işler yapacak’



“TÜRK basketbolunda genç jenerasyonların da önemli işler yapacağını düşünüyorum. Genç takım antrenörlerine ve oyunculara bakıyorum, çok ciddi potansiyel mevcut. Örneğin birlikte çalıştığım Ömer Uğurata ve genç takımı çok önemli işler yaptı.”



‘Euroleague’de önce son 8 sonra devamı için savaşıyoruz’



“THY Eurolea-gue’de birbirinden güçlü 16 takım var. Bu listede bana göre final-four’da olma ihtimali olan 10 takım var. Bahse girmeyeceğim çünkü çok zorlu bir lig serüveni. F.Bahçe’yi güçlü adaylardan görüyorum. Herkes zorlu bir yolda. Ben olabilecek en iyi takım olmamız için uğraşıyorum. Bizim gayemiz öncelikle olabileceğimiz en iyi takım olmak. Önce Son 8, sonra da devamı için savaşıyoruz.”



‘Oyuncularım çocuklarım gibidir’



“DERRICK Rose’un haber vermeden maça gelmemesi ve sonrasında aldığı ceza gibi bir olay başıma gelse öncelikle oyuncuma iyi olup olmadığını sorardım. Çünkü oyuncularım, çocuklarım gibidir. Eğer bir problem varsa benim öncelikli sorumluluğum soru sormadan önce problem halletmektir. Sorularımı ondan sonra sorarım. Çünkü böyle bir olay başıma gelse ortada gerçekten önemli bir sorun olduğunu düşünür ve onu halletmeyi ilk hedef edinirim.”



‘Daçka’nın bir parçası olduğum için mutluyum’



“BU sezon benim için gerçekten zevkli. İstanbullu olduğum ve Daçka Ailesi’nin parçası olduğum için mutluyum. Elbette çok yoğun bir programın içindeyiz ancak kendimi oldukça iyi ve heyecanlı hissediyorum.”



‘İniş, çıkışlar gayet doğal



“BİR takımın iniş-çıkışlar yaşaması doğal. Geliştirmeye çalıştığımız takımı yalnızca sonuçlara bakarak değerlendirmedim. Uzun vadeli başarı için, süreçleri yaşayarak gelişmek gerektiğine inanıyorum. İyi bir takım olmalı ve uzun vadede istediğiniz sonuca ulaşmayı hedeflemelisiniz. Ben takımımın gelişimden çok mutluyum. Böyle devam edip daha da iyi olacağımızı düşünüyorum.”

(Vatan)