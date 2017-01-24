Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Fatih Yamak, basketbol kamuoyunun beklemediği bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Hedefimiz ikinci yarıda da aynı performansı göstererek başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak." dedi.

Yamak, yaptığı açıklamada, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 15 maçta aldıkları 7 galibiyetle 8. sırada tamamladıklarını ifade ederek, kısıtlı bütçeleri ve genç oyuncu kadrolarıyla kendileri açısından gelinen noktayı büyük başarı olarak gördüklerini söyledi.

Gençlerden oluşan kadroyla sezona başladıklarını, basketbol kamuoyunda da Yeşilgiresun Belediyespor'un nasıl bir performans ortaya koyacağının büyük merak konusu olduğunu vurgulayan Yamak, şöyle konuştu:

"Yeni sezon öncesi gençlerimize şans verilmesi gerektiği fikrinde birleştik ve gelecek vadeden genç isimlerden kadromuzu kurduk. İlk kez Türk basketbolunda uygulanan bu sistem kamuoyunun dikkatini çekti ve Yeşilgiresun Belediyespor'un ortaya koyacağı performans büyük merak uyandırdı. Şüphe ile yaklaşanlar da oldu, başarı gelmeyeceğini düşünenler de. Kendilerine şans verdiğimiz isimler bizleri yanıltmadı. 15 maç sonunda elde edilen başarılı sonuç, bu isimlere güvenildiğinde nelerin başarılabileceğini herkese gösterdi."

Yamak, ligin ikinci yarısında daha başarılı sonuçlara imza atmak istediklerini belirterek, "Sezona ligde kalma hedefiyle başlamıştık. Basketbol kamuoyunun beklemediği bir başarıya imza attık. Hedefimiz ikinci yarıda da aynı performansı göstererek başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak ama ana önceliğimiz ligde kalmak. Gelecek sezon da Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme şansını yakalamak. İlerleyen haftalarda ilk yarıdaki gibi performans ortaya koyabilirsek yeniden bir hedef çizebiliriz. Sezon sonunda play-off neden olmasın." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısına 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Yamak, galibiyeti hedeflediklerini sözlerine ekledi.