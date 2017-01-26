Lasme parkelere geri dönüyor!

Türkiye'de Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank formaları giyen, Sarı-Kırmızılı ekiple geçen sezon Eurocup şampiyonluğu elde eden, ardından yasaklı madde kullanarak 1 yıl men cezası alan, Gabonlu pivot Stephane Lasme sahalara geri dönüyor.

D-League'de oynama kararı alan uzun oyuncu, henüz bir takımla imzalamış değil fakat görüşmelerer başladığı söyleniyor.