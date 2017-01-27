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Beşiktaş'ta transfer askıda
27 Ocak 2017 , 16:15
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Beşiktaş Sompo Japan
AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde iddialı konumda olan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubundan lider çıkan Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna atletik bir uzun oyuncu katmak istiyor ama transfer yasağı nedeniyle transfer askıda.
Ufuk Sarıca, yöneticilerin transfer yasağını kaldırması durumunda, kadrosuna bu takviyeyi yapmak istediğini Beşiktaş yöneticilerine bildirirken, geç kalınmaması konusunda da uyardığı konuşuluyor.
Beşiktaşlı basketbol severlerin, büyük bir heyecanla beklediği bu transfer, şimdilik askıya alınmış durumda.
AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Beşiktaş Sompo Japan
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