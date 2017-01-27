McCollum değil uzun gelebilir!

Galatasaray Odeabank, son yabancı oyuncu transfer hakkını kullanmak için araştırmlara başladı. Ergin Ataman öncelikli olarak Austin Daye'in performansından memnun değil 4-5 oynayabilen şutu olan iyi bir uzun almak istiyor. Fakat McCollum'un da Galatasaray'a dönmeye sıcak bakması, menajerler üzerinden haber göndermesi kafaları karıştırmış durumda.

Galatasaray Odeabank, ilk olarak bir uzun oyuncuyu kadroya katmaya çalışacak, eğer istediği uzunu bulamazsa Errick McCollum Galatasaray Odeabank forması giyebilir. Bu sezon olmasa bile gelecek sezon Galatasaray Odeabank, ABD'li oyun kurucuya kontrat önermek istediği de yine gelen bilgiler arasında.

AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ