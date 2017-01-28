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Darüşşafaka genç yıldızı kadrosuna kattı!
28 Ocak 2017 , 16:35
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- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
Darüşşafaka Doğuş, Yeşil Giresun Belediyesi’nde dikkat çekici bir performans sergileyen Okben Ulubay’ı transfer etti. Daçka bu transferde genç yıldız karşılığında takımda süre alamayan Metin Türen’i Yeşil Giresun Belediye’ye gönderdi.
Darüşşafaka’nın yerli rotasyonuna ciddi bir katkı vermesi beklenen Okben, bu sezon 12.9 sayı, 3.6 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla oynadı.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
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