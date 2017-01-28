Gaziantep Basketbol evinde kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.

Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.