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Gaziantep Basketbol evinde kazandı
28 Ocak 2017 , 19:36
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi.
Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.
İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.
Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.
Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.
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