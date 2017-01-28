Pero Antic'in lisansı iptal edildi!

AJANSSPOR - Fenerbahçe, Pero Antic'in Türkiye Ligi lisansını iptal etti. Sarı-lacivertli ekipte Antic'in yerine Brooklyn Nets'den transfer edilen Anthony Bennett'in eklendiği belirtildi.



Bennett'e BSL lisansının çıkarılması sırasında kontenjan sorunu oluşmuştu. Başantrenör Obradovic'in raporu doğrultusunda Pero Antic'in BSL lisansı iptal edildi. Böylece Antic bundan sonra sadece Euroleague'de forma giyebilecek.