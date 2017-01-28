Sevim: ''Sezonun en kötü oyununu oynadık''

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in başantrenörü Can Sevim, sezonun en kötü oyununu oynadıklarını dile getirdi.

Sevim, Beşiktaş Sompo Japan'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş Sompo Japan, en iyi Türk oyuncu rotasyonuna sahip takım. Yabancı oyuncularının kalitesi zaten ortada. Bugün sezonun en kötü oyununu oynadık. Dağınık görüntümüzden uzaklaşmamız lazım. Fenerbahçe maçında da bunu yapabileceğimizi gösterdik. Eğer bunu başarırsak daha iyiye gidebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in oyuncusu Safdar Çağan Aydın ise Beşiktaş Sompo Japan'a karşı oynamanın zor olduğunu ve istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktardı.