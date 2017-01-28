Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 93-52 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, çok rahat bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, rakiplerinin ligdeki durumlarına ve gücüne dikkati çekerek, "Çok rahat bir maç oynadık. Oyuncularımızın ciddiyeti ve konsantrasyonu çok önemliydi. Bugün rotasyon fırsatı bulduk. Taraftarlara güzel bir basketbol sunduğumuzu düşünüyorum. İkinci devre bu maç itibarıyla başladı. Sezonun ilk yarısındaki performansımızı ikinci bölümde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Kenan Sipahi de iyi bir galibiyet aldıklarını ve bu maçla beraber yükselişe geçmek istediklerini belirtti.