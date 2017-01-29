Ataman twitterdan eleştirdi

Galatasaray‘ın aldığı BEST Balıkesir galibiyeti sonrası sosyal medyadan bazı mesajlar gönderen Ergin Ataman, spor yöneticilerine gönderme ve sitemde bulundu.

“Balıkesir’de mükemmel bir spor salonu yapılmış, emeği olan belediyeyi , Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nü ve Spor Bakanlığını kutluyorum, atmosfer de süperdi. Yöneticilikte spora hizmet klavye başında kutlama mesajları atmak değil, gençliğe spor yapacağı ve izleyeceği modern tesisler kazandırmaktır” yazarak göndermede bulunan Ergin Ataman, bu mesajının devamında da “Gençler sporda bazen kazanır bazen kaybedersiniz ama asla kişiliğinizden, hoşgörü, dürüstlük ve dik duruşunuzdan vazgeçmeyin” yazdı.

Eurohoops