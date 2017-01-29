Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Pınar Karşıyaka'ya sahasında 109-104 mağlup olan Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, ''Pınar Karşıyaka takımını tebrik ediyorum. Bugünkü maçın hak edeni onlardı. Biz bugün oyun planımıza sadık kalamadık.'' diye konuştu.

Banvit'in kaptanı Gasper Vidmar ise Pınar Karşıyaka'yı galibiyetinden dolayı tebrik etti. Savunmada gerekeni yapamadıklarını dile getiren Vidmar, "Onlar da çok yüzdeli dış atış bulunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bundan sonra daha çok çalışıp tekrar yapmamız gerekenleri yapacak duruma gelmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.