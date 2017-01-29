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Demir: "Takımımızın oyunundan memnunum"
29 Ocak 2017 , 20:44
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında sahasında Galatasaray Odeabank'a 72-78 mağlup olan Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, ikinci periyot hariç tüm periyotlarda üstün olduklarını ifade etti.
Demir, şöyle konuştu:
"İkinci periyotta yaptığımız rotasyondan dolayı ritmi elimizden kaçırdık. Daha sonra farkı kapatmaya çalıştık, kapatamadık. Mücadelemiz sonrası fark azaldı. Yoksa bu yüzdelerle fark daha fazla açılması gerekiyordu.''
Best Balıkesirli basketbolcu Andrew Andrews de çok zor bir maç olacağını bildiklerini aktararak, ''Haftanın maçı olduğu için her iki takım da büyük enerji gösterdi. Takımımızın oyunundan memnunum.'' dedi.
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