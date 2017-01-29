Galatasaray zorlanmadı

Bilyoner.com Haftanın Maçı'nda Galatasaray Odeabank, Best Balıkesir'i deplasmanda 78-72 yendi. Bruno Fitipaldo, 22 sayıyla BSL kariyerinin en iyi maçını çıkardı.

Ligin ilk haftasında evinde 81-72 yendiği Best Balıkesir'i rakibi deplasmanda da mağlup eden Sarı-Kırmızılılar'da Bruno Fitipaldo, 6'da 6 üçlük, 1'de 1 iki sayı ve 2'de 2 serbest atış isabetleriyle 22 sayı atıp 5 de asistle maça damgasını vururken, Vladimir Micov 15, Alex Tyus 11, Blake Schilb 10 sayı attı. 14'üncü yenilgisini alan düşme hattındaki Best Balıkesir'de ise Ike Ofoegbu 24 sayı, 13 ribaund ile double-double yaptı, Delroy James 18, Tre Kelley 15 sayılık efor kaydetti.

Maçtan Notlar



En Büyük Fark: 13 sayı, Galatasaray Odeabank lehine (77-64)



Üstünlük Değişimi: Üstünlük 7 kez el değiştirdi, skor 4 kez eşitlendi.



Kırılma Anı: Göksenin Köksal'ın bitime 3.13 kala attığı üçlük, Galatasaray Odeabank lehine farkı yeniden çift hanelere taşıyarak Best Balıkesir için geri dönüşü hayli zorlaştırdı.



Maçın Kahramanı: Bruno Fitipaldo. Cim Bom'un sezon içinde transfer ettiği Uruguaylı oyun kurucu, şut kaçırmadığı maçta 6'da 6 üçlükle 22 sayı bulup 5 de asist yaptı.



İstatistikler Yalan Söylemez: İki takım arasındaki en belirgin istatistiki fark üçlüklerdeydi. Galatasaray Odeabank, 24 denemeden 13 isabet çıkarırken, ev sahibi ekip 19 üçlük kullanıp 4 isabet bulabildi.