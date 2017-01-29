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"Hedefimiz Türkiye Kupası'nda şampiyonluk''
29 Ocak 2017 , 20:46
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Balıkesir'de güzel bir atmosferde oynadıklarını kaydetti.
Ataman, rakiplerinin iyi direnç gösterdiğini belirterek, ''Bana göre ligde kalacaklardır. Hepsini kutluyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Takımım bugün çok iyi basketbol oynadı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Son 8 günde 4 maç oynadık ve bir yenilgi aldık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda şampiyonluk.'' yorumunu yaptı.
Galatasaray Odeabanklı basketbolcu Göksenin Köksal da yoğun tempodan çıktıklarını vurgulayarak, ''Önemli bir karşılaşmaydı. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarı iyi bir direnç gösterdik. Önemi bir deplasmanda kazandık. Best Balıkesir'i de kutluyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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