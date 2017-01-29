Karşıyaka Banvit'i devirdi!

Banvit: 104 - Pınar Karşıyaka: 109

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Banvit: Muric 3, Kulig 6, Tolga Geçim 3, Orelik 29, Merthan Mutlu, Vidmar 13, Chappell 15, Furkan Korkmaz 11, Theodore 24

Pınar Karşıyaka: Petway 4, Muhammed Baygül 10, Green 12, Brown 29, Ponitka 16, Owens 16, Soner Şentürk 5, Summers 17

1. Periyot: 29-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 72-82

Beş faulle çıkanlar: 35.47 Owens, 36.50 Petway (Pınar Karşıyaka)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Banvit'i deplasmanda 109-104 yendi.

Pınar Karşıyaka bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Banvit 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Banvit, Chappell ve Theodore, Pınar Karşıyaka da Brown ve Owens ile etkili oldu. Ev sahibi ekip, son anlarda Kulig'in serbest atışlardan kazandırdığı sayılarla periyodu 29-28 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Theodore ve Vidmar ile sayı üreten Banvit, 14. dakikada skoru 40-33 yaptı. Ev sahibi takım, Muhammed Baygül ve Brown ile oyunda denge kurmaya çalışan rakibi karşısında ilk yarıyı da 51-48 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Green, Summers, Owens ve Brown'un etkili performansıyla son çeyreğe 82-72 önde girdi.

Son periyotta Theodore ve Orelik ile skor bulan Banvit, maçta son dört dakikaya girilirken 95-93 öne geçti. Summers'ın etkili performansıyla tekrar kontrolü eline geçiren Pınar Karşıyaka, salondan 109-104 galip ayrıldı.