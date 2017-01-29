Karşıyaka zor deplasmanda kazandı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Pınar Karşıyaka, Banvit'i 109-104 yendi. Sezonun en iyi maçlarından biri olarak hafızalara kazınan eşsiz mücadelede İzmir ekibini zafere Brown-Summers ikilisinin 46 sayısı taşıdı.

Sezonun ilk maçında Banvit'e evinde farklı yenilen Pınar Karşıyaka'nın rövanş aldığı maçta J'Covan Brown 29 sayı, 6 asistle yıldızlaşırken, son 4 dakikaya kadar 6 sayı üreten DeJuan Summers üst üste üç üçlük, bir de muhteşem smaçla 11 sayı bulup galibi belirleyen seride başrolü oynadı. Summers'ın 17 sayıyla tamamladığı maçta Michael Green 12 sayı, 11 asistle double-double yaparken, Muhammed Baygül de 10 sayılık katkı verdi, Josh Owens ve Mateusz Ponitka 16'şar sayı buldu. Brent Petway ve Josh Owens'ın bitime dört dakika kala 5 faulle oyun dışı kalmasını değerlendiremeyen Banvit'te ise Gediminas Orelik 29 sayı ve 8 ribaund üretti, 24 sayı ve 12 asistle double-double yapan Jordan Theodore ise son dakikada kaçırdığı kritik turnike ile kırılma anı fırsatını değerlendiremedi.



Maçtan Notlar



En Büyük Fark: 13 sayı, Pınar Karşıyaka lehine (75-62)



Üstünlük Değişimi: Üstünlüğün 21 kez el değiştirdiği maçta skor 13 kez eşitlendi.



Kırılma Anı: Banvit, 108-104 gerideyken Jordan Theodore hızlı hücumda boş turnikeyi kaçırdı ve Banvit, taktik faul şansını bu pozisyonda yitirdi.



Maçın Kahramanı: J'Covan Brown. ABD'li oyun kurucu, 29 sayı ve 6 asistle hücumu domine etti.



X-Faktör: DeJuan Summers. Pınar Karşıyaka'nın NBA patentli forveti, bitime 4 dakika kala yalnızca 6 sayı üretebilmişti. Bu dakikadan sonra sorumluluk alan Summers, üst üste üç üçlük isabeti bulup bir de jeneriklik smaç yaparak 11 sayı üretmekle kalmadı, takımını deplasman atmosferinde, iki uzun takım arkadaşı faulle oyun dışı kalmışken ateşledi.



İstatistikler Yalan Söylemez: Rakibine asistlerde 26-23'le, ribaundlarda 35-24'le, hücum ribaundlarında ise 13-4'le kaybeden Pınar Karşıyaka, Banvit'in tüm bu istatistikleri iki sayılık atışlarda %56, üçlüklerde %44'le beslemesine muhteşem şut yüzdesiyle karşı koydu. İzmir ekibi, %67.6 ile iki sayılık, %57.6 ile de üçlük kullanıp 109 sayı buldu.