Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, Banvit'i mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Markovic, "Çok yüksek skorlu ama ona rağmen sert bir maç oldu. Maçın kırılma anlarında önemli topları soktuk. Oyuncularımı tebrik ederim.'' değerlendirmesini yaptı.

Pınar Karşıyaka oyuncusu Soner Şentürk de ''Öncelikle koçun da söylediği gibi sert bir maç oldu. Böyle bir maç olacağını biliyorduk çünkü Banvit iyi bir takım. Bugün iyi olan bizdik.'' şeklinde konuştu.