Obradovic'ten Bennet yorumu!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kendi evlerinde 98-89'lük galibiyetle biten Muratbey Uşak maçında 16 sayı atarak takımın en skorer ismi olan Bennett'ın performansını değerlendirdi.

Zeljko Obradovic, “Türkiye Ligi’nde bir maç daha oynadık ve takımımızın iç durumuna baktık. İlk vermemiz gereken karar hangi oyuncuları dışarıda bırakacağımızdı. Ekpe de bir süredir sakat olduğundan maç oynamamıştı. O yüzden çok iyi antrenman yapıp bugün oynadığı şekilde oynaması bizim için son derece önemliydi. Anthony Bennett Türkiye Ligi’nde ilk defa bugün oynadı. Zaman içerisinde her şey oturacaktır onunla da ilgili. Maç içerisinde bolca rotasyon yaptık ki daha çok süre alan oyuncularımız biraz dinlenebilsinler. Hep bir sonraki maçı düşünerek hareket ediyoruz. İlk yarıda çok iyi oynadık. Neredeyse her şutumuz sayıya düşündü. Seyir açısından güzel bir maç oldu. Bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ediyoruz ve Perşembe akşamı oynanacak CSKA Moskova maçında da aynı desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.