Obradovic'ten Bennet yorumu!

Fenerbahe Baantrenr Zeljko Obradovic, kendi evlerinde 98-89'lk galibiyetle biten Muratbey Uak manda 16 say atarak takmn en skorer ismi olan Bennett'n performansn deerlendirdi.

Zeljko Obradovic, Trkiye Liginde bir ma daha oynadk ve takmmzn i durumuna baktk. lk vermemiz gereken karar hangi oyuncular darda brakacamzd. Ekpe de bir sredir sakat olduundan ma oynamamt. O yzden ok iyi antrenman yapp bugn oynad ekilde oynamas bizim iin son derece nemliydi.Anthony Bennett Trkiye Liginde ilk defa bugn oynad. Zaman ierisinde her ey oturacaktr onunla da ilgili.Ma ierisinde bolca rotasyon yaptk ki daha ok sre alan oyuncularmz biraz dinlenebilsinler. Hep bir sonraki ma dnerek hareket ediyoruz. lk yarda ok iyi oynadk. Neredeyse her utumuz sayya dnd. Seyir asndan gzel bir ma oldu. Bizi desteklemeye gelenlere teekkr ediyoruz ve Perembe akam oynanacak CSKA Moskova manda da ayn destei bekliyoruz ifadelerini kulland.