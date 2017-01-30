Anadolu Efes çok farklı!

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 39 sayı farkla 106-67 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 10. kez yenildi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın skorer oynadığı bölümde oyun kurucuları Can Maxim Mutaf ve Granger'dan aldığı katkıyla 3. dakikadaki ilk molaya 9-2 üstün gitti. Mola dönüşünde Brown ve Granger'ın sayılarıyla üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, 5. dakikada Cedi Osman'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-8. Hücumdaki etkinliğini periyodun kalan bölümüne de taşıyan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 31-18 üstün geçti.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Savunma sertliğiyle rakibini durduran ve hücumda Paul'un skorer oyunuyla sayılar üreten Anadolu Efes, Honeycutt'ın 15. dakikada kaydettiği serbest atışlarla farkı 20 sayıya taşıdı: 43-23. Periyodun kalan bölümünde Thomas ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi takım, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 56-39 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Anadolu Efes; Paul, Brown ve Granger'ın basketleriyle oyunda üstünlük kurdu. Rakip potada dış şutlarla sayılar bulan lacivert-beyazlılar, boyalı alanda da Dunston-Brown ikilisiyle etkili oldu ve 28. dakikada farkı 28 sayıya yükseltti: 74-46. Periyodun son dakikasında Doğuş Balbay'ın kaydettiği smaç basketle farkı 30 sayıya (78-48) taşıyan ev sahibi takım, son çeyreğe 78-49 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodunda da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, sahadan 39 sayı farkla 106-67 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 18 sayı kaydeden Thomas olurken, Paul 16, Brown 15 sayı attı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Klobucar 17, Deniz Kılıçlı da 14 sayı buldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Anadolu Efes: Can Maxim Mutaf 9, Granger 9, Cedi Osman 11, Brown 15, Dunston 6, Honeycutt 12, Paul 16, Thomas 18, Doğuş Balbay 4, Samet Geyik 4, Berk Demir 2, Oğulcan Baykan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 11, Nikolov, Klobucar 17, Markota 4, Deniz Kılıçlı 14, Uğur Dokuyan 4, Metecan Birsen 8, Erbil Eroğlu 2, Mert Çevik 2, Ayberk Olmaz, Tevfik Akdamar 5

1. Periyot: 31-18

Devre: 56-39

3. Periyot: 78-49