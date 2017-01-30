İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, basketbol anlamında konuşulacak çok fazla şey olmadığını ifade etti.

Kötü bir süreçten geçtiklerini, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan serisine eksik yakalandıklarını dile getiren Erdoğan, "Mazeret üretmeyi sevmem ama realiteyi de ortaya koymak lazım. Calloway'in burada olmaması maçın bu noktaya gelmesine etken oldu. Karşınızda Anadolu Efes gibi daha derin kadrolu ve hızlı basketbol oynamayı seven bir ekip var. Böyle olunca maç seyir keyfinden uzak bir hale geldi. Yaşadığımız bu döneme rağmen oyuncularımın gösterdiği duruşa ve beraberliğe teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Tevfik Akdamar ise maça önemli oyunculardan yoksun çıktıklarını belirterek, zaman geçtikçe daha iyi olacaklarına inandığını kaydetti.