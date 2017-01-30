Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 106-67 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, ilk çeyrekte oluşan farkın ardından takımı adına mücadelenin daha kolay geçtiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, "Özellikle ilk çeyrekte 15 sayı fark açtıktan sonra bizim için işler daha kolay gitti. İlk çeyrekte sert bir oyun sergiledik. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde her maç çok önemli ve zor. Maçlara bugün başladığımız gibi başlarsak sonlarını getirmek daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in genç oyuncularından Berk Demir ise maçın başından sonuna kadar baskılı savunmayla rakiplerini top kayıplarına zorlayarak rahat bir galibiyet aldıklarını aktardı.