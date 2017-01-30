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TBL 20. Hafta Panorama

Tarih30 Ocak 2017 , 17:40

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TBL 20. Hafta Panorama

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 20.hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligin 20.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:

 Tarih Salon  A Takım        B Takım 

27.01.2017 14:30

Final Okulları Spor Salonu

FİNAL GENÇLİK

 78

-

 63

PERTEVNİYAL

28.01.2017 17:00

Mamak Belediyesi Spor Salonu

MAMAK BLD. ANKARA DSİ

 69

-

 91

DÜZCE BELEDİYE

28.01.2017 16:00

Gazanfer Bilge

İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ

 66

-

 83

BURSASPOR DURMAZLAR

28.01.2017 16:00

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

SAMSUN BŞB. ANAKENT

 87

-

 63

GELİŞİM KOLEJİ

28.01.2017 16:30

Enka Spor Salonu

PETKİM SPOR

 77

-

 71

TÜRK TELEKOM

28.01.2017 17:30

ATATÜRK Spor Salonu

SAKARYA BŞB BASKETBOL

 89

-

 82

YALOVA GROUP BELEDİYE

28.01.2017 18:00

ATATÜRK

AFYON BELEDİYE

 75

-

 69

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

28.01.2017 18:00

Akhisar Belediye Spor Salonu

AKHİSAR BELEDİYE

 90

-

 92

NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET

29.01.2017 16:00

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu

BANDIRMA KIRMIZI

 89

-

 73

MUĞLA ORMAN

 

   Takım  G  M  A  Y  P

1

SAKARYA BŞB BASKETBOL

20

17

3

1602

1359

37

2

NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET

20

17

3

1648

1486

37

3

PETKİM SPOR

20

15

5

1508

1455

35

4

AFYON BELEDİYE

20

14

6

1658

1493

34

5

BURSASPOR DURMAZLAR

20

14

6

1559

1492

34

6

SAMSUN BŞB. ANAKENT

20

13

7

1620

1488

33

7

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

20

13

7

1589

1465

33

8

İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ

20

12

8

1518

1460

32

9

TÜRK TELEKOM

20

10

10

1673

1599

30

10

BANDIRMA KIRMIZI

20

10

10

1521

1535

30

11

AKHİSAR BELEDİYE

20

8

12

1613

1651

28

12

PERTEVNİYAL

20

7

13

1413

1578

27

13

YALOVA GROUP BELEDİYE

20

6

14

1463

1520

26

14

FİNAL GENÇLİK

20

6

14

1478

1634

26

15

DÜZCE BELEDİYE

20

6

14

1375

1485

26

16

GELİŞİM KOLEJİ

20

6

14

1449

1587

26

17

MAMAK BLD. ANKARA DSİ

20

4

16

1601

1768

24

18

MUĞLA ORMAN

20

2

18

1355

1588

22

 


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