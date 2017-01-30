- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
TBL 20. Hafta Panorama
30 Ocak 2017 , 17:40
Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 20.hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligin 20.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
|Tarih
|Salon
|A Takım
|B Takım
|
27.01.2017 14:30
|
Final Okulları Spor Salonu
|
FİNAL GENÇLİK
|78
|
-
|63
|
PERTEVNİYAL
|
28.01.2017 17:00
|
Mamak Belediyesi Spor Salonu
|
MAMAK BLD. ANKARA DSİ
|69
|
-
|91
|
DÜZCE BELEDİYE
|
28.01.2017 16:00
|
Gazanfer Bilge
|
İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ
|66
|
-
|83
|
BURSASPOR DURMAZLAR
|
28.01.2017 16:00
|
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
|
SAMSUN BŞB. ANAKENT
|87
|
-
|63
|
GELİŞİM KOLEJİ
|
28.01.2017 16:30
|
Enka Spor Salonu
|
PETKİM SPOR
|77
|
-
|71
|
TÜRK TELEKOM
|
28.01.2017 17:30
|
ATATÜRK Spor Salonu
|
SAKARYA BŞB BASKETBOL
|89
|
-
|82
|
YALOVA GROUP BELEDİYE
|
28.01.2017 18:00
|
ATATÜRK
|
AFYON BELEDİYE
|75
|
-
|69
|
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
|
28.01.2017 18:00
|
Akhisar Belediye Spor Salonu
|
AKHİSAR BELEDİYE
|90
|
-
|92
|
NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET
|
29.01.2017 16:00
|
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu
|
BANDIRMA KIRMIZI
|89
|
-
|73
|
MUĞLA ORMAN
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
SAKARYA BŞB BASKETBOL
|
20
|
17
|
3
|
1602
|
1359
|
37
|
2
|
NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET
|
20
|
17
|
3
|
1648
|
1486
|
37
|
3
|
PETKİM SPOR
|
20
|
15
|
5
|
1508
|
1455
|
35
|
4
|
AFYON BELEDİYE
|
20
|
14
|
6
|
1658
|
1493
|
34
|
5
|
BURSASPOR DURMAZLAR
|
20
|
14
|
6
|
1559
|
1492
|
34
|
6
|
SAMSUN BŞB. ANAKENT
|
20
|
13
|
7
|
1620
|
1488
|
33
|
7
|
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
|
20
|
13
|
7
|
1589
|
1465
|
33
|
8
|
İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ
|
20
|
12
|
8
|
1518
|
1460
|
32
|
9
|
TÜRK TELEKOM
|
20
|
10
|
10
|
1673
|
1599
|
30
|
10
|
BANDIRMA KIRMIZI
|
20
|
10
|
10
|
1521
|
1535
|
30
|
11
|
AKHİSAR BELEDİYE
|
20
|
8
|
12
|
1613
|
1651
|
28
|
12
|
PERTEVNİYAL
|
20
|
7
|
13
|
1413
|
1578
|
27
|
13
|
YALOVA GROUP BELEDİYE
|
20
|
6
|
14
|
1463
|
1520
|
26
|
14
|
FİNAL GENÇLİK
|
20
|
6
|
14
|
1478
|
1634
|
26
|
15
|
DÜZCE BELEDİYE
|
20
|
6
|
14
|
1375
|
1485
|
26
|
16
|
GELİŞİM KOLEJİ
|
20
|
6
|
14
|
1449
|
1587
|
26
|
17
|
MAMAK BLD. ANKARA DSİ
|
20
|
4
|
16
|
1601
|
1768
|
24
|
18
|
MUĞLA ORMAN
|
20
|
2
|
18
|
1355
|
1588
|
22
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar