Ergin Ataman basın karşısına çıkıyor!

AJANSSPOR – Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Odebank’ın başantrenörü Ergin Ataman, basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızıların deneyimli çalıştırıcısı, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yapacak. Ataman’ın, Türkiye Milli Basketbol Takımı ile ilgili gelişmeler hakkında da konuşması bekleniyor.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise, “Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Ergin Ataman’ın gündeme dair çok önemli açıklamalar yapacağı basın toplantısı 1 Şubat 2017’de saat 13:00’te başlayacak.” denildi.