- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ergin Ataman basın karşısına çıkıyor!
31 Ocak 2017 , 14:56
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
AJANSSPOR – Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Odebank’ın başantrenörü Ergin Ataman, basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızıların deneyimli çalıştırıcısı, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yapacak. Ataman’ın, Türkiye Milli Basketbol Takımı ile ilgili gelişmeler hakkında da konuşması bekleniyor.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise, “Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Ergin Ataman’ın gündeme dair çok önemli açıklamalar yapacağı basın toplantısı 1 Şubat 2017’de saat 13:00’te başlayacak.” denildi.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar