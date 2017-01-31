Karşıyaka'da yönetim krizi

Karşıyaka'da tek kasa sistemine geçilmesinin ardından Başkan Mutlu Altuğ'la karşı karşıya gelen Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın görevden alınmasından sonra yeni şube yönetimi şekillenmeye başladı.



Buna göre ana yönetimde yer alan ve Büyükkarcı döneminde şubede asbaşkan olarak görev yapan Serdar Işıldar, direkt Başkan Altuğ'a bağlanan basketbolda şube sorumlusu olarak çalışacak. Ana yönetimden Serhat Bayülken de şubedeki görevini sürdürecek. Ayrıca ana yönetim dışından İsmail Cirit, Mustafa Celeb ve İlker Özer de, güçlendirilmesi hedeflenen şube yönetimine alındı.



Basketbolda Turgay Büyükkarcı'ya bağlı olan Gökşin Konsoloğlu başkanlığındaki altyapı yönetiminin görevden alınmasından sonra Altyapı İdari Menajeri Tuğrul Taşkıngenç'in yetkileri de artırıldı. Taşkıngenç, altyapı idari ve teknik koordinatörü olarak daha çok söz sahibi olacak. Şube yönetimine dışarıdan birkaç destek daha alacaklarını söyleyen Serdar Işıldar, "Basketbol şubesi, başkana bağlı çalışacak. Basketbol altyapıda dışarıdan yöneticilere değil, profesyonel kadrolara görev vereceğiz. Yeni yapılanma konusunda ana sponsorumuzu da bilgilendireceğiz. Basketbolda kuruşu kuruşuna hesap vereceğiz. Net ve düzgün hesaplar tutulacak" dedi.



BÜYÜKKARCI: "KARAR ETİK VE YASAL DEĞİL"



ABD seyahatinde olduğu dönemde geçen hafta yönetim kurulundaki 11 üyenin imzasıyla görevden alınrdıktan sonra alacaklarına karşılık Basketbol Federasyonu gelirlerine geçtiğimiz ağustos ayında koyduğu 990 bin 327 TL tutarındaki temliği de iptal edilen eski Karşıyaka Basketbol Şubesi Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Karar etik ve yasal değil" dedi. Yönetim kararının henüz kendisine resmi olarak tebliğ edilmediğini dile getiren Büyükkarcı, "Sabırlı şekilde bekleyeceğim" diye konuştu.



Başkan Mutlu Altuğ'a asılsız ithamlarla kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle dava açmakta kararlı olduğunun altını çizen Büyükkarcı, şunlardı söyledi:

"Benim sezon başından bu yana 200 bin TL verdiğimi açıkladılar. O zaman neden ağustos ayında alacaklarıma karşılık yönetim kararıyla 990 bin TL tutarında temlik verilmiş? Para işin en son kısmında ama her şey kulübün muhasebe kayıtlarında var. Arkadaşlarımla görüşüp önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağım."

Basketdergisi