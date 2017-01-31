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McCollum Türkiye'ye dönüyor!

Tarih31 Ocak 2017 , 16:29

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McCollum Türkiye'ye dönüyor!

Geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Errick McCollum yeniden BSL'ye geliyor.

Sarı Kırmızılılarda Eurocup'ı kazanan ABD'li guard, Darüşşafaka Doğuş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Çin'de Beijing Fly Dragons forması giyen McCollum, Şubat ayı sonunda Daçka'ya katılması bekleniyor. McCollum 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

 

Kaynak: Basket Dergisi

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