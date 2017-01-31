- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
McCollum Türkiye'ye dönüyor!
31 Ocak 2017 , 16:29
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
Geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Errick McCollum yeniden BSL'ye geliyor.
Sarı Kırmızılılarda Eurocup'ı kazanan ABD'li guard, Darüşşafaka Doğuş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Çin'de Beijing Fly Dragons forması giyen McCollum, Şubat ayı sonunda Daçka'ya katılması bekleniyor. McCollum 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kaynak: Basket Dergisi
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Darüşşafaka Doğuş
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar