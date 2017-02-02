''Ergin Ataman Galatasaray'ı bırakacaktı''

Bein Sports televizyonuna konuşan Eski TBF başkanı Harun Erdenay önemli açıklamalarda bulundu.

“ Basketbol oynamak daha keyifliydi.”

Hepsinden keyif aldım. Tabii ki oyunculuk kariyerimde şampiyonluklar, ödüller olsun bir çok başarı kazandım. Milli takımda başarılarım oldu ama yöneticilik kariyerimi de çok severek yaptım. Tabii ki yöneticilik kariyerinde basamakları yükseldikçe sorumluklar da artıyor. Ama sporculuğun daha zevkli olduğunu söyleyebilirim.

“Olağanüstü genel kurul ile 18 aylığına göreve geldim. Tabii ki 18 aylık dönemde değişiklikler yapmak kolay değil. Yine de 18 aylık dönemde kulüplere verdiğimiz sözleri tutmaya çalıstık Türk basketbolunu ileri taşımaya çalıstık.”

“Basketbol camiası bir ailedir, orada biz basketbolun içindeki tecrübeli isimlerin ortak fikrini almak istedik. Genç oyuncular nasıl daha çok süre alacağı, nasıl yabancı oyuncuların önüne geçer bunları konuştuk. Basketbolun içinde olan birçok kişiden ortak fikir almaya calıştık. Fakat sonrasında bir toplantı olacaktı ama başkanlığımız sona erdiği için devam ettiremedik.”

“Hidayet’le karşılıklı gelmemek için aday olmadım”

Biliyorsunuz ben 18 aylık dönemde geldim ve bunu bilerek geldim. Hidayet de CEO’muzdu fakat sonrasında cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevi gelince CEO’luk görevini bırakmak zorunda kaldı. O zaman da söyledim Hidayet adaylığını açıkladı, karşılıklı gelmemek için aday olmamayı tercihim ettim.

“Ergin Ataman birkaç adım daha önde”

Ben göreve geldiğim zaman Ergin Ataman antrenördü ve ben de uzun süreli kalmasını istiyordum. İyi de iş yaptı bence milli takımda, Dünya Şampiyonası’nda ilk 8’e kaldık. Sonrasında Avrupa Şampiyonası’nda grupta İtalya ve Almanya’yı eledik ve gruptan çıktık. Genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ufuk da başarılı, bir antrenör. Ufuk Sarıca tercihi de doğru bir tercih. Zaten aradım tebrik ettim ben de onu. Tabii ki Ergin Ataman birkaç adım daha önde bir hoca ancak Ufuk da ileriki yıllarda çok başarılı olacaktır.

“Ergin Ataman Galatasaray’ı bırakacaktı”

Hem milli takım hem kulüp takımını çalıştırmak hocalar için de çok zor. Ergin hocanın Galatasaray’da sözleşmesi bitecekti ve sezon sonunda sadece milli takımı çalıştıracaktı. Ancak yeni yönetim Ufuk Sarıca’yı tercih etti ve hem milli takımı hem Beşiktaş’ı çalıştıracak. Bana göre iki takımı birden çalıştırmak bu dönemde doğru bir tercih değil.

“Basketbolcular ülkemizde çok farklı konsantre oluyor”

Bugüne kadar iki büyük turnuva oynadık. 2001’de ve 2010’da evimizde oynadık ve ikisinde de final oynadık. Birinde takım kaptanı, birinde menajerdim. İkisini de yakından yaşadım. basketbolcular kendi ülkesinde çok farklı konsantre oluyor taraftarı önünde. Seyircinin desteğiyle çok farklı oynuyoruz.

“Genç oyuncular daha çok süre alacakları takımlarda oynamalı”

Bizim dönemimizde daha çok yıldız oyuncular çıkıyordu İbrahim Kutluay, Hidayet, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan, Kerem Tunçeri gibi isimler. Şuanda da kaliteli oyuncularımız var ancak yıldız oyuncu sayısının azalmasının sebebi yabancı kuralı ve genç yıldızların bulundukları düşük bütçeli takımlardan erken karar alarak büyük takımlara gitmesi ve orada az süreler almasına bağlıyorum.

“Tam kadro olmamız önemli”

Kolay bi şampiyona değil Avrupa şampiyonası. 8-9 tana kaliteli büyük ülke gelecek. Fakat kendi evimizde oynamamız önemli. Tam kadro çıkamamız da en önemli noktalardan biri. Eğer çıkabilirsek Ufuk hoca da iyi bir hoca ve iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

“Yeni format takımları yıpratabilir”

Yeni format çok alışık olmadığımız bir format. Seyirciler için iyi fakat takımları çok yoruyor. Takımlar yıpranıyor. Altta kalan takımların iddiası kalmayınca kalan maçların seyir zevki düşebilir. Fakat sauna kadar iyi geldi. Bekleyip göreceğiz.“

“Fenerbahçe şansı en yüksek takım”

Geçen final four da Fenerbahçe çok dramatik şekilde kaybetti. Bu sene final four Türkiye’de olacak ve takımlarımız arasında Fenerbahçe şansı en yüksek takım.



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