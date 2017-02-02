Stephane Lasme basketbola geri dönebilir!

Geçtiğimiz sezon doping testlerinin pozitif çıkmasının ardından basketboldan bir yıl men cezası alan Stephan Lasme’nin avukatından oyuncunun basketbola dönmesi için onay geldi.

Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Stephane Lasme’nin avukatı Giannis Marakakis, FIBA’nin bu konu hakkında harekete geçtiğini vurguladı. Üç takımın Lasme ile ilgilendiğini de sözlerine ekleyen Marakakis: “Bu men olayının ardından çok sıkı çalıştık. FIBA nihayet davayı yeniden gözden geçirmek için harekete geçti. Stephane yarından itibaren herhangi bir takımla anlaşabilir ve benim bildiğim kadarıyla üç takım onunla ilgileniyor. Onun bir yıl boyunca men yemesi haksız bir karardı ve oyuncu için de önlem almak çok zordu.” dedi.

NBA Gelişim Ligi’nde basketbol oynaması konuşulan Lasme’nin ilerleyen günlerde hangi takıma gideceği merak konusu haline geldi. Son olarak Galatasaray Odeabank’ta forma giyen Gabonlu pivot, burada EuroCup’ı kazanıp EuroCup Finali’nin MVP’si seçilmişti.

(Trend Basket)