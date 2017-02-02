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"Trabzonspor maçından galip ayrılacağımıza inanıyoruz"
02 Şubat 2017 , 14:56
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 4 Şubat Cumartesi Trabzonspor Medical Park'ı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un basın sözcüsü Şükrü Kocuk, galip gelerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Kocuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor Medical Park'ı ligin ilk yarısında deplasmanda oynadıkları maçta mağlup ettiklerini, aynı başarıyı cumartesi günkü maçta da tekrarlamayı hedeflediklerini belirtti.
Rakipleri karşısındaki en büyük avantajlarının yeşil-beyazlı taraftarlar olacağını, bunu iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Kocuk, şöyle devam etti:
"İç saha maçlarında daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Özellikle taraftarımızın sağladığı destek, oyuncularımızı ateşliyor. Trabzonspor Medical Park maçından taraftarımızın katkılarıyla galip ayrılacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz son topa kadar mücadele ederek galip gelmek ve ligde yeniden çıkışa geçmek."
Uzun süredir sakatlığı bulunan ABD'li Ledo'nun iyileşerek takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade eden Kocuk, bu oyuncunun Trabzonspor Medical Park karşılaşmasında oynayabileceğini de sözlerine ekledi.
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