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Uşak Belediyesi'nden Muratbey Uşak'a destek
02 Şubat 2017 , 19:46
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Muratbey Uşak Sportif
Uşak Belediyesi, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'a 200 bin lira destekte bulundu.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Muratbey Uşak Sportif Başkanı Ömer Özden ile takımın teknik heyeti ve sporcularını makamında kabul etti.
Cahan, geçen yıl takıma 530 bin lira destekte bulunduklarını aktararak, "Belediye olarak kulübe bugün 200 bin lira destekte bulunduk." dedi.
Takımın Avrupa'da ve ligde kenti temsil ettiğini ifade eden Cahan, "Takımımızın arkasındayız. Umut ediyorum ikinci yarı daha iyi sonuçlar alarak play-off hedefine ulaşacaklar. Basketbolun şehrimizde gelişmesi sevindirici." diye konuştu.
Kulüp başkanı Özden ise takıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak play-off hedefine ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.
Başantrenör Ozan Bulkaz ise ligde iç sahada Beşiktaş Sompo Japan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade ederek, "Bu destek bize moral oldu. Beşiktaş'ı yenecek güçteyiz. Cumartesi günü iyi basketbolla galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların ardından Başkan Cahan, Muratbey Uşak Sportif Başkanı Özden'e 200 bin liralık çeki verdi.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Muratbey Uşak Sportif
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