Basketbol maçlarında haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 17, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 16, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 22. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (Uşak Üniversitesi)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Best Balıkesir (Gazanfer Bilge)

18.00 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park (Giresun 19 Eylül)

5 Şubat Pazar:

15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cebeci)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes (Ankara)

18.00 Darüşşafaka Doğuş-Banvit (Volkswagen Arena)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Abdi İpekçi)

Bilyoner.com kadınlar basketbol Ligi

Yarın:

14.00 MBK Doğuş Hastanesi-BOTAŞ (Edip Buran)

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Yakın Doğu Üniversitesi (Tosyalı)

15.00 Galatasaray-Girne Üniversitesi (Abdi İpekçi)

15.30 Adana ASKİ-Beşiktaş (Menderes)

16.00 Bellona AGÜ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

5 Şubat Pazar :

15.30 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji Arena)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.30 Final Gençlik-Acıbadem Üniversitesi (Final Okulları)

19.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 İstanbulspor Beylikdüzü-Muğla Orman (Gazanfer Bilge)

16.30 Petkimspor-Nesine.com Eskişehir Basket (ENKA)

17.00 Mamak Belediye Ankara DSİ-Yalova Group Belediye (Mamak Belediyesi)

17.00 Düzce Belediyespor-Türk Telekom (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Akhisar Belediyespor-Pertevniyal (Akhisar Belediye)

18.00 Afyon Belediyespor-Gelişim Koleji (Afyonkarahisar Atatürk)

5 Şubat Pazar :

13.00 Bandırma Kırmızı-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Banvit Kara Ali Acar)