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İlk hedef Lasme değil!

Tarih03 Şubat 2017 , 16:27

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İlk hedef Lasme değil!

Geçtiğimiz sezon doping testlerinin pozitif çıkmasının ardından basketboldan bir yıl men cezası alan Stephan Lasme’nin avukatından oyuncunun basketbola dönmesi için onay geldi. 

Kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın da Lasme'yi yeni kadrosuna katıp katmayacağı belirsizliğini korurken ilk hedefin D-League ekiplerinden bir oyuncunun kadroya katılması yönünde olduğu belirtildi.

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