Antep, İzmir'de güldü!

Pınar Karşıyaka: 79 - Gaziantep Basketbol: 92

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

Pınar Karşıyaka: Green 7, Brown 6, Ponitka 4, Summers 24, Owens 5, Petway 8, Muhammed Baygül 20, Soner Şentürk 2, Erdi Gülaslan 3, Alp Karahan

Gaziantep Basketbol: Cherry 5, Rautins 18, Denmon 16, Haislip 25, Jefferson 26, Alper Özcan, Altan Erol, Balazic 2, Erden Eryüz

1. periyot: 21-28

Devre: 43-53

3. periyot: 59-72

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 92-79 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol'un 3 sayılık basketlerle etkili olmaya çalıştığı müsabakanın ilk 5 dakikalık bölümünü Pınar Karşıyaka, 14-12 önde geçti. Som 2,5 dakikalık bölümüne 19-19 eşitlikle girilen ilk periyotta 7-0'lık seriyle 26-19 üstünlük kuran konuk ekip, periyodu 28-21 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında özellikle Haislip'le sayılar bulan Gaziantep Basketbol, Haislip ve Rautisn'le farkı açtı. Son 2 dakikaya 16 sayı farkla 51-35 üstün giren konuk ekip, devreyi 53-43 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Summers'un üst üste attığı 3 sayılık basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikada farkı 4 sayıya (53-49) indirmesine rağmen konuk ekip, yakaladığı 12-0'lık seriyle 26. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 65-49. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, periyodu 72-59 önde bitirdi.

Son periyoda Muhammed'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka aradaki farkı 10 sayıya (74-64) indirmesine rağmen Jefferson'la sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 34. dakikayı 81-66 üstün geçti. Son 3 dakikaya 86-73 önde giren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 92-79 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'nın 3 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmayı kazanan Gaziantep Basketbol üst üste 5. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte 20 sayı ile oynayan Muhammed Baygül, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 500 sayı barajını geride bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekipte üçüncü periyotta sakatlanan Ponitka, kalan bölümde forma giyemedi.

Jefferson'un 26 sayı ile en skorer isim olduğu müsabakada Haislip ise 25 sayı kaydetti.