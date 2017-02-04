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Beşiktaş zoru kolay yaptı
04 Şubat 2017 , 17:43
Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak karşısında deplasmanda rahat bir galibiyet aldı. Mücadeleyi 66-84 kazanan Siyah-Beyazlı ekip, mücadeleyi sürekli önde götüren taraf olmayı da başardı.
Earl Clark, Stimac, Michael Roll, DJ Strawberry, Michael Thompson gibi isimlerden iyi katkı alan Beşiktaş Sompo Japan, savunmayı da iyi yapınca zorlanmadan galibiyete ulaşmayı başardı.
Muratbey Uşak, cephesinde ise savunma büyük bir sıkıntı yaratırken, Friemanis, Vasilauskas ve Zachary Auguste dışındaki isimler skora yeterince katkı veremediler.
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