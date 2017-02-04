Best Balıkesir uzatmalarda kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Best Balıkesir, normal süresi 87-87 sona eren mücadelede Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 100-92 yendi.

Bu sonucun ardından Best Balıkesir ligde 3. kez kazanırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Hayes ve Stipanovic'in kaydettiği sayılarla etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Best Balıkesir, Andrews ve Golubovic'in basketleriyle farkı eritse de ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-24 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Golubovic'in basketiyle giren Balıkesir temsilcisi, 11. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 25-26. Demir İnşaat Büyükçekmece, Burak Can Yıldızlı, Hayes ve Stipanovic'in elinden bulduğu basketlerle 16. dakikada yeniden öne geçti: 38-35. Üstünlüğünün birkaç defa el değiştirdiği çeyreğin kalan bölümünde Culpepper, James ve Andrews ile basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 48-47 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına etkili savunma yaparak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic, Hayes ve Caloiaro'nun kaydettiği isabetlerle 22. dakikada 53-48'lik skorla yeniden öne geçti. Ev sahibi takım, Johnson ve Eldridge'in basketleriyle farkı çift hanelere çıkararak final periyoduna 14 sayı farkla 72-58 üstün gitti.

Son çeyreğe James, Andrews ve Nichols ile etkili başlayan konuk ekip, 34. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 77-74. Çekişmeli geçen maçın son bölümününde Demir İnşaat Büyükçekmece Hayes ve Stipanovic, Best Balıkesir ise Culpepper ile etkili oldu ve müsabakanın normal süresi 87-87'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde James, Nichols ve Culpepper ile skor üreten Best Balıkesir, mücadeleden 100-92 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece adına 35 sayı kaydeden Hayes olurken, Best Balıkesir'de 27 sayıyla oynayan Andrews galibiyette önemli rol aldı.

Detaylar

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 4, Hayes 35, Caloiaro 8, Mutlu Akpınar, Stipanovic 23, Tayfun Erülkü 2, Buckner 3, Burak Can Yıldızlı 9, Eldridge 8

Best Balıkesir: Culpepper 11, Andrews 27, Nichols 18, Ümit Sonkol 4, Ofoegbu 16, Golubovic 10, James 12, Melih Yıldız, Ahmet Ali Erdoğan 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-48

3. Periyot: 72-58

Normal süre: 87-87

5 faulle çıkanlar: 43.55 Ofoegbu (Best Balıkesir), 45.57 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece