- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Best Balıkesir uzatmalarda kazandı
04 Şubat 2017 , 20:11
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Best Balıkesir, normal süresi 87-87 sona eren mücadelede Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 100-92 yendi.
Bu sonucun ardından Best Balıkesir ligde 3. kez kazanırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya Hayes ve Stipanovic'in kaydettiği sayılarla etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Best Balıkesir, Andrews ve Golubovic'in basketleriyle farkı eritse de ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-24 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Golubovic'in basketiyle giren Balıkesir temsilcisi, 11. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 25-26. Demir İnşaat Büyükçekmece, Burak Can Yıldızlı, Hayes ve Stipanovic'in elinden bulduğu basketlerle 16. dakikada yeniden öne geçti: 38-35. Üstünlüğünün birkaç defa el değiştirdiği çeyreğin kalan bölümünde Culpepper, James ve Andrews ile basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 48-47 önde girdi.
Maçın ikinci yarısına etkili savunma yaparak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic, Hayes ve Caloiaro'nun kaydettiği isabetlerle 22. dakikada 53-48'lik skorla yeniden öne geçti. Ev sahibi takım, Johnson ve Eldridge'in basketleriyle farkı çift hanelere çıkararak final periyoduna 14 sayı farkla 72-58 üstün gitti.
Son çeyreğe James, Andrews ve Nichols ile etkili başlayan konuk ekip, 34. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 77-74. Çekişmeli geçen maçın son bölümününde Demir İnşaat Büyükçekmece Hayes ve Stipanovic, Best Balıkesir ise Culpepper ile etkili oldu ve müsabakanın normal süresi 87-87'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde James, Nichols ve Culpepper ile skor üreten Best Balıkesir, mücadeleden 100-92 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece adına 35 sayı kaydeden Hayes olurken, Best Balıkesir'de 27 sayıyla oynayan Andrews galibiyette önemli rol aldı.
Detaylar
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 4, Hayes 35, Caloiaro 8, Mutlu Akpınar, Stipanovic 23, Tayfun Erülkü 2, Buckner 3, Burak Can Yıldızlı 9, Eldridge 8
Best Balıkesir: Culpepper 11, Andrews 27, Nichols 18, Ümit Sonkol 4, Ofoegbu 16, Golubovic 10, James 12, Melih Yıldız, Ahmet Ali Erdoğan 2
1. Periyot: 25-24
Devre: 47-48
3. Periyot: 72-58
Normal süre: 87-87
5 faulle çıkanlar: 43.55 Ofoegbu (Best Balıkesir), 45.57 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar