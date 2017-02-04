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"Bizim için çok önemli bir maçtı fakat kaybettik"
04 Şubat 2017 , 20:13
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Best Balıkesir'e 100-92 mağlup olan Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, zor bir haftadan geçtiklerini belirterek, "Maçta bir ara 14 sayı öne geçtik ama Best Balıkesir doğru hücum etti ve kazandı. Bizim için çok önemli bir maçtı fakat kaybettik. Verdiğimiz 21 hücum ribaundu da maçı neden kaybettiğimizin göstergesiydi." ifadelerini kullandı.
Demir İnşaat Büyükçekmeceli oyuncu Mutlu Akpınar, ilk yarıda iyi başladıkları maçı ikinci yarıda kaybettiklerini ancak hedeflerinden uzaklaşmayacaklarını kaydetti.
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